Ярослав Юрчишин підкреслив, що можна обійтися і без Telegram, і запропонував використовувати соцмережу, що належить компанії Марка Цукерберга

Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтвердив, що Telegram заблокував офіційні чат-боти у Telegram після вимог компанії Apple і нагадав, що можна користуватися соцмережами, які зокрема, належать компанії Марка Цукерберга.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від фракції «Голос» і співавтор законопроекту щодо регулювання Telegram Ярослав Юрчишин, коментуючи блокування офіційних чат-ботів у Telegram, зазначив, що це відбулося після вимог до Telegram з боку американської компанії Apple.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», корпорація Apple звернулася до месенджера Telegram з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками. Хоча перспектива видалення додатку Telegram з магазину Apple і не озвучувалася, але засновник Telegram Павло Дуров не виключав цього.

Як вказав Ярослав Юрчишин, відповідні пропозиції до Apple начебто надала «українська влада».

«Українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в ТГ. Звісно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною. Перш за все з військовими діями. Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом «не варто було критикувати». Дуже легко прораховується» - підкреслив Юрчишин.

Також він назвав Telegram «каналом ФСБ» і закликав державні органи користуватися іншими соцмережами, зокрема тими, які належать компанії Марка Цукерберга Meta. Нагадаємо, що наразі перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, і відповідно, скаргами, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні.

Зазначимо, що 28 лютого Комітет з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин провів круглий стіл, на якому було озвучено мету шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

Під час нього голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт зазначив, що Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки, заохочує використання «Телеграму».

«Щоб нас потім не цькували за, так би мовити, «перешкоджання свободі слова», ну, оце все – що люблять казати «ліваки», нам треба звернутися до європейських практик, де знають, як «заохотити» технологічні платформи до співпраці», - підкреслив він.

Згодом Ярослав Юрчишин заявив, що «наразі ключова історія — не лише домовитися з Павлом Дуровим про те, щоб ми мали механізми впливу», а й з'ясувати питання сплати податків телеграм-каналами.

«Павло Дуров, прикриваючись правом на свободу висловлювань, намагається не здійснювати регулювання», - вважає Ярослав Юрчишин. Також він планував надіслати запит до Державної фіскальної служби (наразі ДФС немає, є Податкова служба – прим. ред.) по Телеграму.

Згодом у Верховну Раду внесли законопроект 11115, за яким після визнання непрозорою структури власності Telegram, його використання держорганами та чиновниками заборонять.

«Ключова історія – це взаємодіяти не так з каналами, як з адміністраціями мереж.

Тоді вже буде можливість блокувати певний контент, як це відбувається на Facebook або YouTube.

Зараз є ініціатива, яка співзвучна з тим, що відбувається в Євросоюзі – якщо соціальна мережа не готова показати свою систему власності, то вона верифікується як непрозора з точки зору фінансування і ставляться обмеження», - зазначив Ярослав Юрчишин в інтерв’ю РБК-Україна.

Нагадаємо, що 28 квітня стало відомо, щоTelegram заблокував низку офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки» ГУР, боти СБУ та бота Мінцифри «єВорог».

Автор: Наталя Мамченко

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