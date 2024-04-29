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Telegram заблокував низку офіційних українських чат-ботів, які протидіяли агресії рф, — ГУР

08:19, 29 квітня 2024
Telegram заблокував низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.
Telegram заблокував низку офіційних українських чат-ботів, які протидіяли агресії рф, — ГУР
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Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів, які протидіяли російській агресії проти України, зокрема заблоковано "Головний бот розвідки". Про це повідомили у ГУР МО України.

Слід зазначили, що наразі крім чат-боту ГУР, недоступні також боти Служби безпеки України, а ще бот Мінцифри "єВорог". 

Крім того, повідомляється про блокування бота ППО для відстеження шахедів.

"Керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії рф проти України, в тому числі, заблоковано "Головний бот розвідки"", - повідомили у розвідці.

Також у ГУР зазначили, що попри блокування боту персональні дані українців перебувають в безпеці.

"Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних", - наголошують в розвідці. 

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект 11115, про який раніше писала «Судово-юридична газета»Зокрема Telegram зобов’яжуть на вимогу Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, призначити свого представника в Україні, забороняти поширення певної інформації, забезпечувати право на відповідь тощо.

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував обмеження щодо Телеграм-каналів, розрахованих на користувачів з України, на які скаржилися з Apple.

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