Telegram заблокировал ряд официальных украинских чат-ботов, которые противодействовали агрессии рф, - ГУР

Telegram заблокировал ряд официальных ботов, в том числе и чат-бот украинской разведки.

Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов, которые противодействовали российской агрессии против Украины, в частности заблокирован "Главный бот разведки". Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Следует отметить, что кроме чат-бота ГУР, недоступны также боты Службы безопасности Украины, а еще бот Минцифры "єВорог".

Кроме того, сообщается о блокировке бота ПВО для отслеживания шахедов.

"Руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии рф против Украины, в том числе, заблокирован "Главный бот разведки"", - сообщили в разведке.

Также в ГУР отметили, что, несмотря на блокировку бота, персональные данные украинцев находятся в безопасности.

"Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не присылайте на них никаких персональных данных", - подчеркивают в разведке.

Напомним, что ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 11115, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета». В частности, Telegram обяжут по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, назначить своего представителя в Украине, запрещать распространение определенной информации, обеспечивать право на ответ и т.д.

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал ограничения по Телеграм-каналам, рассчитанным на пользователей из Украины, на которые жаловались из Apple.

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