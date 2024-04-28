В Германии убили двух украинских военных, которые находились там на лечении, – МИД Украины

Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле.

Источник фото: ArmyInform

Двое украинцев, убитых в городе Мурнау-ам-Штафельзее, что в Германии были военнослужащими и находились на медицинской реабилитации. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

Как мы писали ранее 27 апреля в местном торговом центре в результате ножевых ранений были убиты двое граждан Украины - мужчины 1987 и 2001 годов рождения. Полиция Гармиш-Партенкирхен задержала по подозрению в совершении преступления 57-летнего гражданина российской федерации. Сейчас продолжается следствие.

Как отметили в МИД, предварительные данные свидетельствуют, что погибшие были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы выясняют детали относительно их военного пути и устанавливают связь с родными умерших.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене обеспечивать постоянный контакт с правоохранительными органами Германии и принимать меры для того, чтобы виновник был наказан согласно всей строгости закона.

Министр также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

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