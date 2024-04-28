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У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві двох українців

19:28, 28 квітня 2024
Підозрюваного доставили до в'язниці, де він зараз перебуває під вартою.
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві двох українців
Джерело фото: Reuters
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У Німеччині арештували 57-річного росіянина, якого підозрюють у вбивстві двох українців у місті Мурнау. Як повідомляє пресслужба поліції, підозрюваний з'явився перед слідчим суддею на вимогу прокуратури Мюнхена II, яка веде цю справу.

У відповідь на вимогу прокурора було видано ордер на арешт підозрюваного росіянина,  поліція негайно доставила його до в'язниці, де він зараз перебуває під вартою.

Подія сталася ввечері в суботу, 27 квітня, коли на території торгового центру у місті Мурнау були знайдені двоє українців з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік помер на місці, а другий потерпілий, 23-річний, помер у лікарні того ж вечора.

Поліція встановила і затримала підозрюваного, яким виявився громадянин росії. Розслідування прокуратури та карного розшуку щодо передумов і мотивів злочину триває.

Як ми писали раніше, у Німеччині ввечері в суботу, 27 квітня, на території торгового центру в місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий потерпілий, якому було 23 роки, помер у лікарні того вечора.

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