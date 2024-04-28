У Запорізькому цирку діти-гімнасти зірвалися з 3-метрової висоти під час вистави

Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку в Запорізькому державному цирку.

Поліція з’ясовує обставини нещасного випадку, який стався у Запорізькому державному цирку під час виконання номеру гімнастів. За інформацією пресслужби Нацполіції, двоє неповнолітніх гімнастів, 15-річний хлопець та 12-річна дівчина, зірвалися з триметрової висоти під час вистави та впали на арену.

«До чергової частини відділу №1 (Вознесенівський) Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Запорізької обласної дитячої лікарні доставлено двох неповнолітніх. Попередньо поліцейські з’ясували, що близько 18:00 під час вистави в міському цирку виконавці гімнастичного номеру програми не втримались на канаті та зірвались з 3-метрової висоти», - йдеться в повідомленні.

Обидва діти отримали травми різного ступеня тяжкості, проте їхнє життя не перебуває під загрозою. Відомості про цей випадок були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення вимог законодавства про охорону праці.

Досудове розслідування щодо цього інциденту продовжується.

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