В Запорожском цирке дети-гимнасты сорвались с 3-метровой высоты во время представления

Полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая в Запорожском государственном цирке.

Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая, который произошел в Запорожском государственном цирке во время выполнения номера гимнастов. По информации пресс-службы Нацполиции, двое несовершеннолетних гимнастов, 15-летний парень и 12-летняя девушка, сорвались с трехметровой высоты во время представления и упали на арену.

«В дежурную часть отдела №1 (Вознесеновский) Запорожского райуправления полиции поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы доставлены двое несовершеннолетних. Предварительно полицейские выяснили, что около 18:00 во время представления в городском цирке исполнители гимнастического номера программы не удержались на канате и сорвались с 3-метровой высоты", - говорится в сообщении.

Оба ребенка получили травмы различной степени тяжести, однако их жизнь не находится под угрозой. Сведения об этом случае были внесены в Единый реестр досудебных расследований за нарушение требований законодательства об охране труда.

Досудебное расследование по этому инциденту продолжается.

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