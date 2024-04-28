Мужчина пропустил визит в ТЦК из-за похмелья: что решил суд

Мужчину, уклонившегося от военной повестки из-за похмелья, приговорили к году испытательного срока.

Источник фото: breaking.znaj.ua

Мужчину, который не явился в территориальную военную комиссию после получения боевой повестки, приговорили к году испытательного срока. Решение по делу № 677/1534/23 принял Красиловский районный суд Хмельницкой области.

Согласно приговору, мужчина был признан годным к военной службе военно-врачебной комиссией. Однако, он не смог явиться в ТЦК из-за «сильного похмелья».

Во время слушания суда фигурант объяснил, что напился перед визитом в ТЦК и на следующий день страдал от похмелья, поэтому не смог выполнить вызов и не сообщил об этом заранее. Он также извинился и заявил, что готов служить и защищать страну.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако, согласно статье 75 Уголовного кодекса Украины, его освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.

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