Украинские военные уничтожили новейшую радиолокационную станцию рф: видео

Украинские бойцы впервые уничтожили радиолокационную станцию россии «Репейник» за около $100 тысяч.

Источник фото: zn.ua

Главное управление разведки Министерства обороны Украины представило видеозапись, на которой демонстрируется уничтожение новейшей российской радиолокационной станции «Репейник» с помощью дрона. Об этом сообщило ГУР МО.

По данным отчета, военные разведчики обнаружили и атаковали аппаратную связи и новейшую радиолокационную станцию «Репейник» противника. Операцию провели бойцы группы «Гуси 9» совместно с подразделением активных действий ГУР МО.

Переносную радиолокационную станцию «Репейник» россияне начали внедрять в войска только в 2022 году. По данным отчета, ее стоимость составляет примерно 10 миллионов рублей или $100 тысяч.

Представители ГУР МО отметили, что «Репейник» использовался оккупантами для обнаружения небольших воздушных целей, в частности дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до пяти километров.

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