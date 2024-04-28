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Українські військові знищили новітню радіолокаційну станцію рф: відео

18:16, 28 квітня 2024
Українські бійці вперше знищили радіолокаційну станцію росії «Рєпєйнік» за близько $100 тисяч.
Українські військові знищили новітню радіолокаційну станцію рф: відео
Джерело фото: zn.ua
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України представило відеозапис, на якому демонструється знищення новітньої російської радіолокаційної станції "Рєпєйнік" за допомогою дрону. Про це повідомило ГУР МО.

За даними звіту, військові розвідники виявили та атакували апаратну зв’язку та новітню радіолокаційну станцію "Рєпєйнік" противника. Операцію провели бійці групи "Гуси 9" спільно з підрозділом активних дій ГУР МО.

Переносну радіолокаційну станцію "Рєпєйнік" росіяни почали впроваджувати у війська лише у 2022 році. За даними звіту, її вартість становить приблизно 10 мільйонів рублів або $100 тисяч.

Представники ГУР МО зазначили, що "Рєпєйнік" використовувався окупантами для виявлення невеликих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до п'яти кілометрів.

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