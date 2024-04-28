Зеленський обговорив з лідером меншості в Палаті представників США підтримку України та надання систем ППО Patriot

Зеленський в телефонній розмові розповів Джеффрісу про нагальну потребу систем ППО Patriot та запросив його в Україну.

Джерело фото: vin.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Гакімом Джеффрісом, лідером меншості в Палаті представників США. Про це повідомив сам глава держави.

Під час розмови Зеленський висловив подяку Джеффрісу за його особисту роль у прийнятті Конгресом Сполучених Штатів закону про допомогу Україні. Також президент відзначив двопартійну підтримку України в Конгресі та лідерство президента Байдена.

Також Зеленський запросив Джеффріса відвідати Україну.

Крім того, під час розмови український президент підкреслив нагальну потребу в посиленні протиповітряної оборони України за допомогою систем Patriot.

«Розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами «Петріот» для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору», – зазначив Зеленський.

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