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У Луцьку 14-річний хлопець виліз на товарний вагон та схопився за лінію електропередач

18:52, 28 квітня 2024
Підліток був доставлений до лікарні з опіками по всьому тілу.
У Луцьку 14-річний хлопець виліз на товарний вагон та схопився за лінію електропередач
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У Луцьку поліція розслідує обставин, за яких підліток отримав тілесні ушкодження. Інцидент стався на вулиці Привокзальній. За попередньою інформацією, 14-річний хлопець виліз на товарний вагон, де схопився за лінію електропередач і отримав опіки по всьому тілу. Унаслідок цього він опинився у важкому стані та був доставлений до лікарні, де його госпіталізували у відділення реанімації.

Правоохоронці зареєстрували цей випадок у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі поліція проводить перевірку, спрямовану на встановлення усіх обставин та причин інциденту.

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