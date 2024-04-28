У Польщі не бачать доказів про готовність путіна застосувати ядерну зброю проти України

Глава МЗС Польщі вважає, що росія не має можливості використати ядерну зброю без згоди Міноборони.

Джерело фото: patrioty.org.ua

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що немає підстав для страху відносно можливості використання російською федерацією ядерної зброї в Україні. Про це він заявив у інтерв’ю німецькій газеті Bild.

«У нас немає жодних доказів того, що він (воладимир путін – ред.) готується застосувати ядерну зброю», - підкреслив Сікорський.

Він пояснив, що російський лідер не може самостійно вирішувати питання про використання ядерної зброї, оскільки існує процедура ланцюжка командування, яка передбачає необхідність отримання згоди від Міністерства оборони і Генерального штабу.

«Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від Міністерства оборони і Генерального штабу для її використання. Отже, він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем. У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися путіна», - пояснив міністр.

Він також наголосив, що Сполучені Штати дуже рішуче заявили росії про готовність використати свою конвенційну зброю для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України, якщо рф піде на ядерний удар.

«Я думаю, що це сильний фактор стримування», - підсумував глава МЗС Польщі.

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