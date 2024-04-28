Практика судів
  1. У світі

У Польщі не бачать доказів про готовність путіна застосувати ядерну зброю проти України

18:34, 28 квітня 2024
Глава МЗС Польщі вважає, що росія не має можливості використати ядерну зброю без згоди Міноборони.
У Польщі не бачать доказів про готовність путіна застосувати ядерну зброю проти України
Джерело фото: patrioty.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що немає підстав для страху відносно можливості використання російською федерацією ядерної зброї в Україні. Про це він заявив у інтерв’ю німецькій газеті Bild.

«У нас немає жодних доказів того, що він (воладимир путін – ред.) готується застосувати ядерну зброю», - підкреслив Сікорський.

Він пояснив, що російський лідер не може самостійно вирішувати питання про використання ядерної зброї, оскільки існує процедура ланцюжка командування, яка передбачає необхідність отримання згоди від Міністерства оборони і Генерального штабу.

«Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від Міністерства оборони і Генерального штабу для її використання. Отже, він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем. У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися путіна», - пояснив міністр.

Він також наголосив, що Сполучені Штати дуже рішуче заявили росії про готовність використати свою конвенційну зброю для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України, якщо рф піде на ядерний удар.

«Я думаю, що це сильний фактор стримування», - підсумував глава МЗС Польщі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя поскаржилася на співробітників СБУ, які підбурювали обвинувачену до давання хабара судді

Неприємний інцидент зафіксовано у Івано-Франківській області.

Суддя уклав договір з адвокатом про надання правової допомоги, але учасник процесу спробував укласти договір з цим же адвокатом

Дещо курйозна спроба створити конфлікт інтересів зафіксована у Волинській області.

Кропивницький апеляційний суд звинуватив прокуратуру у тиску на суд: що відомо

Прокуратуру не влаштовують відмови суду у задоволенні клопотань та апеляційних скарг прокуратури, такі відмови прокурори сприймають як особисті образи – суд.

Державне майно, передане до статутного фонду АТ, 100% акцій якого у власності держави, до завершення приватизації є державною власністю – позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду: Зміна державної форми власності може відбуватися виключно шляхом приватизації, а закон про приватизацію державного майна не відносить до способів приватизації передання державного майна до статутного фонду (капіталу) заснованого нею акціонерного товариства.

Функціональний імунітет, закріплюючи недоторканність судді, не звільняє тим самим його від відповідальності – Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення КАС ВС, який визнав незаконною постанову парламенту про звільнення судді КСУ В’ячеслава Овчаренка за порушення присяги.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Донець
    Володимир Донець
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду