У Польщі не бачать доказів про готовність путіна застосувати ядерну зброю проти України

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що немає підстав для страху відносно можливості використання російською федерацією ядерної зброї в Україні. Про це він заявив у інтерв’ю німецькій газеті Bild.
«У нас немає жодних доказів того, що він (воладимир путін – ред.) готується застосувати ядерну зброю», - підкреслив Сікорський.
Він пояснив, що російський лідер не може самостійно вирішувати питання про використання ядерної зброї, оскільки існує процедура ланцюжка командування, яка передбачає необхідність отримання згоди від Міністерства оборони і Генерального штабу.
«Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від Міністерства оборони і Генерального штабу для її використання. Отже, він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем. У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися путіна», - пояснив міністр.
Він також наголосив, що Сполучені Штати дуже рішуче заявили росії про готовність використати свою конвенційну зброю для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України, якщо рф піде на ядерний удар.
«Я думаю, що це сильний фактор стримування», - підсумував глава МЗС Польщі.
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