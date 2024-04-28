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У Запоріжжі промисловий об'єкт постраждав від російських атак

17:04, 28 квітня 2024
В результаті російського обстрілу по Запоріжжю обійшлося без жертв.
У Запоріжжі промисловий об'єкт постраждав від російських атак
Фото ілюстративне
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росія у неділю, 28 квітня обстріляла Запоріжжя. У результаті атаки було пошкоджено один із промислових об'єктів міста. Про це інформує голова Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Іван Федоров.

За його словами, інформація про руйнування уточнюється, але, на щастя, вдалося уникнути жертв серед цивільного населення.

«О 13:37 Запоріжжя та область чули сильний вибух. Росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих», - зазначається у повідомленні.

Запорізька область вже в четвертий раз за добу оголошувала повітряну тривогу, останній раз це сталося о 13:18. Під час останньої тривоги саме й відбувся вибух у Запоріжжі.

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