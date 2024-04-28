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У Багдаді застрелили блогерку TikTok, раніше засуджену за «неприйнятний» контент

17:22, 28 квітня 2024
Гуфран Саваді застрелили біля її будинку у Багдаді.
У Багдаді застрелили блогерку TikTok, раніше засуджену за «неприйнятний» контент
Джерело фото: Getty Images
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У Багдаді невідомий застрелив сканадльну користувачку TikTok Гуфран Саваді більш відому як Умм Фахад. Інцидент трапився біля її будинку у п'ятницю ввечері, повідомляє CNN, посилаючись на джерело в багдадській поліції.

На відео з камер відеоспостереження, що розповсюдилося в соцмережах, видно, як невідомий чоловік, озброєний і перебуваючи на мотоциклі, вчинив стрілянину у Саваді, що призвело до її смерті на місці.

Міністр внутрішніх справ Іраку Абдул Амер Аль-Шаммарі заявив про формування спеціалізованої робочої групи для розслідування обставин цього жахливого вбивства.

Гуфран Саваді стала відомою завдяки своїм відео на TikTok, де вона публікувала танці під популярні пісні. Однак іракська судова система визнала деякі її відео неприйнятними і засудила до ув'язнення за «злочин виробництва і публікації декількох стрічок і відео, що містять нецензурну і непристойну лексику, що порушує громадську пристойність і мораль».

Це не перший випадок вбивства іракських блогерів. У вересні 2023 року в Багдаді також була застрелена популярна користувачка TikTok Нура Алсаффар, відома як Noor BM, яка мала понад 370 тисяч підписників в Instagram і TikTok і публікувала відео про моду та танці.

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