В Індонезії прокинувся вулкан Ібу: попіл накрив 16 сіл, людям видають захисні маски

В Індонезії вулкан Ібу викинув попіл на висоту 4,8 кілометрів.

Джерело фото: ANTARA

В Індонезії сталося виверження вулкана Ібу. Спеціалісти оцінили стовпи попелу, які викинув вулкан, на висоту понад 4800 метрів над рівнем моря. Відповідні заходи безпеки вжиті, і органи влади розпочали розподіл захисних масок серед жителів для захисту від можливого впливу вулканічного попелу. Про це повідомляє ANTARA.

Вулкан Ібу, розташований у провінції Північне Малуку, викинув стовпи попелу, що досягли висоти близько 3500 метрів від вершини. Офіцери спостережного пункту зафіксували, що попіл рухався на захід. Виверження тривало понад три хвилини.

Регіональне агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих вже вжило заходів для допомоги місцевому населенню. Маски розподіляють мешканцям 16 сіл, які постраждали від виверження вулкана, та вирушають на місце, щоб перевірити стан людей у регіоні.

Мешканців району Ібу і прилеглих територій закликали не підходити ближче, ніж на 2 км до вулкана. Також вони рекомендували мати під рукою засоби захисту для носа, рота та очей у разі дощу з вулканічного попелу.

Заходи безпеки покликані мінімізувати можливі наслідки виверження вулкана для здоров'я та безпеки місцевого населення та туристів.

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