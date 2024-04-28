В Индонезии проснулся вулкан Ибу: пепел накрыл 16 сел, людям выдают защитные маски

В Индонезии вулкан Ибу выбросил пепел на высоту 4,8 километров.

Источник фото: ANTARA

В Индонезии произошло извержение вулкана Ибу. Специалисты оценили столбы пепла, которые выбросил вулкан, на высоту более 4800 метров над уровнем моря. Соответствующие меры безопасности приняты, и органы власти начали распределение защитных масок среди жителей для защиты от возможного воздействия вулканического пепла. Об этом сообщает ANTARA.

Вулкан Ибу, расположенный в провинции Северное Малуку, выбросил столбы пепла, достигшие высоты около 3500 метров от вершины. Офицеры наблюдательного пункта зафиксировали, что пепел двигался на запад. Извержение продолжалось более трех минут.

Региональное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий уже приняло меры для помощи местному населению. Маски распределяют жителям 16 сел, пострадавших от извержения вулкана, и отправляются на место, чтобы проверить состояние людей в регионе.

Жителей района Ибу и прилегающих территорий призвали не подходить ближе, чем на 2 км к вулкану. Также они рекомендовали иметь под рукой средства защиты для носа, рта и глаз в случае дождя из вулканического пепла.

Меры безопасности призваны минимизировать возможные последствия извержения вулкана для здоровья и безопасности местного населения и туристов.

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