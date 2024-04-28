Врачи в Литве смогут отказать в предоставлении услуг: о каких случаях идет речь

Сейм утвердил изменения в законодательство, которые позволят врачам в определенных случаях отказываться от предоставления услуг.

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Сейм Литвы утвердил изменения в законодательство, которые предоставляют врачам право отказать в предоставлении услуг в случаях, когда это необходимо для защиты их прав и здоровья. Во вторник 104 члена Сейма поддержали такие изменения, один был против, а восемь воздержались. Поправки еще нужно будет подтвердить следующим голосованием.

Изменения предусматривают, что врач может отказать в оказании медицинской помощи, если пациент создает угрозу для здоровья или жизни медицинского работника, других работников или других пациентов. Также отказ возможен в случае, когда пациент неадекватно ведет себя и нарушает достоинство медицинского работника.

Предложение также предусматривает, что во время оказания необходимой помощи можно прекратить или не начинать ее оказание, если существует угроза для здоровья или жизни медицинского персонала.

Кроме того, утверждена возможность ведения видео- или аудиозаписи при оказании медицинских услуг. Авторы изменений планируют, чтобы они вступили в силу с начала следующего года.

По словам депутата Юргиты Сейонене, такие изменения помогут врачам защитить свое достоинство и сохранить безопасность на работе. Такие шаги стали необходимыми из-за распространения случаев насилия в отношении медицинского персонала, особенно тех, кто работает в скорой помощи или оказывает амбулаторную помощь.

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