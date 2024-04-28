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Лікарі в Литві зможуть відмовити у наданні послуг: про які випадки йде мова

16:46, 28 квітня 2024
Сейм затвердив зміни до законодавства, які дозволять лікарям у певних випадках відмовлятися від надання послуг.
Лікарі в Литві зможуть відмовити у наданні послуг: про які випадки йде мова
Джерело фото: dyvys.info
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Сейм Литви затвердив зміни до законодавства, які надають лікарям право відмовити у наданні послуг у випадках, коли це необхідно для захисту їхніх прав та здоров’я. У вівторок 104 члени Сейму підтримали такі зміни, один був проти, а вісім утрималися. Поправки ще потрібно буде підтвердити наступним голосуванням.

Зміни передбачають, що лікар може відмовити у наданні медичної допомоги, якщо пацієнт створює загрозу для здоров’я або життя медичного працівника, інших працівників або інших пацієнтів. Також відмова можлива у випадку, коли пацієнт неадекватно поводиться та порушує гідність медичного працівника.

Пропозиція також передбачає, що під час надання необхідної допомоги можна припинити або не розпочинати її надання, якщо існує загроза для здоров’я чи життя медичного персоналу.

Крім того, затверджено можливість ведення відео- чи аудіозапису при наданні медичних послуг. Автори змін планують, щоб вони набули чинності з початку наступного року.

За словами депутата Юргіти Сейонене, такі зміни допоможуть лікарям захистити свою гідність та зберегти безпеку на роботі. Такі кроки стали необхідними через поширення випадків насильства щодо медичного персоналу, особливо тих, хто працює у швидкій допомозі чи надає амбулаторну допомогу.

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