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В Багдаде застрелили блогерку TikTok, ранее осужденную за «неприемлемый» контент

17:22, 28 апреля 2024
Гуфран Савади застрелили возле ее дома в Багдаде.
В Багдаде застрелили блогерку TikTok, ранее осужденную за «неприемлемый» контент
Источник фото: Getty Images
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В Багдаде неизвестный застрелил сканадльную пользовательницу TikTok Гуфран Савади более известную как Умм Фахад. Инцидент произошел возле ее дома в пятницу вечером, сообщает CNN, ссылаясь на источник в багдадской полиции.

На видео с камер видеонаблюдения, распространившееся в соцсетях, видно, как неизвестный мужчина, вооруженный и находясь на мотоцикле, открыл стрельбу в Савади, что привело к ее смерти на месте.

Министр внутренних дел Ирака Абдул Амер Аль-Шаммари заявил о формировании специализированной рабочей группы для расследования обстоятельств этого ужасного убийства.

Гуфран Савади стала известной благодаря своим видео на TikTok, где она публиковала танцы под популярные песни. Однако иракская судебная система признала некоторые ее видео неприемлемыми и приговорила к заключению за "преступление производства и публикации нескольких лент и видео, содержащих нецензурную и непристойную лексику, нарушающую общественное приличие и мораль".

Это не первый случай убийства иракских блогеров. В сентябре 2023 года в Багдаде также была застрелена популярная пользовательница TikTok Нура Алсаффар, известная как Noor BM, которая имела более 370 тысяч подписчиков в Instagram и TikTok и публиковала видео о моде и танцах.

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