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В Запорожье промышленный объект пострадал от российских атак

17:04, 28 апреля 2024
В результате российского обстрела по Запорожью обошлось без жертв.
В Запорожье промышленный объект пострадал от российских атак
Фото иллюстративное
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россия в воскресенье, 28 апреля обстреляла Запорожье. В результате атаки был поврежден один из промышленных объектов города. Об этом информирует председатель Запорожской областной военно-гражданской администрации Иван Федоров.

По его словам, информация о разрушениях уточняется, но, к счастью, удалось избежать жертв среди гражданского населения.

"В 13:37 Запорожье и область слышали сильный взрыв. Россияне атаковали один из промышленных объектов города. Информация о разрушениях уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших", - отмечается в сообщении.

Запорожская область уже в четвертый раз за сутки объявляла воздушную тревогу, последний раз это произошло в 13:18. Во время последней тревоги как раз и произошел взрыв в Запорожье.

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