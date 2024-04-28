В Польше не видят доказательств о готовности путина применить ядерное оружие против Украины

Глава МИД Польши считает, что россия не имеет возможности использовать ядерное оружие без согласия Минобороны.

Источник фото: patrioty.org.ua

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что нет оснований для страха относительно возможности использования российской федерацией ядерного оружия в Украине. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

"У нас нет никаких доказательств того, что он (владимир путин - ред.) готовится применить ядерное оружие", - подчеркнул Сикорский.

Он пояснил, что российский лидер не может самостоятельно решать вопрос об использовании ядерного оружия, поскольку существует процедура цепочки командования, которая предусматривает необходимость получения согласия от Министерства обороны и Генерального штаба.

"Это не то оружие, которое он может применить, нажав кнопку. Существует обычная цепочка командования от Министерства обороны и Генерального штаба для его использования. Итак, он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ. Эти генералы знают, что выполнение такого приказа означает стать военным преступником. В этот момент у них будет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от путина", - пояснил министр.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты очень решительно заявили россии о готовности использовать свое конвенционное оружие для уничтожения любой российской цели на оккупированных территориях Украины, если рф пойдет на ядерный удар.

"Я думаю, что это сильный фактор сдерживания", - подытожил глава МИД Польши.

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