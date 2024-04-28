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В Луцке 14-летний парень вылез на товарный вагон и схватился за линию электропередач

18:52, 28 апреля 2024
Подросток был доставлен в больницу с ожогами по всему телу.
В Луцке 14-летний парень вылез на товарный вагон и схватился за линию электропередач
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В Луцке полиция расследует обстоятельства, при которых подросток получил телесные повреждения. Инцидент произошел на улице Привокзальной. По предварительной информации, 14-летний парень вылез на товарный вагон, где схватился за линию электропередач и получил ожоги по всему телу. В результате он оказался в тяжелом состоянии и был доставлен в больницу, где его госпитализировали в отделение реанимации.

Правоохранители зарегистрировали этот случай в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств и причин инцидента.

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