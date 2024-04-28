Зеленский обсудил с лидером меньшинства в Палате представителей США поддержку Украины и предоставление систем ПВО Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Гакимом Джеффрисом, лидером меньшинства в Палате представителей США. Об этом сообщил сам глава государства.
Во время разговора Зеленский выразил благодарность Джеффрису за его личную роль в принятии Конгрессом Соединенных Штатов закона о помощи Украине. Также президент отметил двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе и лидерство президента Байдена.
Также Зеленский пригласил Джеффриса посетить Украину.
Кроме того, во время разговора украинский президент подчеркнул насущную потребность в усилении противовоздушной обороны Украины с помощью систем Patriot.
"Рассказал о насущной потребности в усилении украинской противовоздушной обороны системами "Петриот" для защиты украинских городов и общин, экономики и критической инфраструктуры от российского воздушного террора", - отметил Зеленский.
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