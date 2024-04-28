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Чоловік пропустив візит до ТЦК через похмілля: що вирішив суд

19:10, 28 квітня 2024
Чоловіка, що ухилився від військової повістки через похмілля, засудили до року іспитового терміну.
Чоловік пропустив візит до ТЦК через похмілля: що вирішив суд
Джерело фото: breaking.znaj.ua
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Чоловіка, який не з'явився до територіальної військової комісії після отримання бойової повістки, засудили до року іспитового терміну. Рішення у справі № 677/1534/23 ухвалив Красилівський районний суд Хмельницької області.

Згідно з вироком, чоловік був визнаний придатним до військової служби військово-лікарською комісією. Проте, він не зміг зʼявитися до ТЦК через "сильне похмілля".

Під час слухання суду фігурант пояснив, що напився перед візитом до ТЦК і наступного дня страждав від похмілля, тому не зміг виконати виклик і не повідомив про це заздалегідь. Він також вибачився і заявив, що готовий служити та захищати країну.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Проте, згідно зі статтею 75 Кримінального кодексу України, його звільнили від відбування покарання з випробуванням, установивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

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