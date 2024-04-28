В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев

Подозреваемого доставили в тюрьму, где он сейчас находится под стражей.

Источник фото: Reuters

В Германии арестовали 57-летнего россиянина, которого подозревают в убийстве двух украинцев в городе Мурнау. Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый появился перед следственным судьей по требованию прокуратуры Мюнхена II, которая ведет это дело.

В ответ на требование прокурора был выдан ордер на арест подозреваемого россиянина, полиция немедленно доставила его в тюрьму, где он сейчас находится под стражей.

Происшествие произошло вечером в субботу, 27 апреля, когда на территории торгового центра в городе Мурнау были найдены двое украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина скончался на месте, а второй пострадавший, 23-летний, скончался в больнице в тот же вечер.

Полиция установила и задержала подозреваемого, которым оказался гражданин россии. Расследование прокуратуры и уголовного розыска относительно предпосылок и мотивов преступления продолжается.

Как мы писали ранее, в Германии вечером в субботу, 27 апреля, на территории торгового центра в городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй пострадавший, которому было 23 года, скончался в больнице в тот вечер.

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