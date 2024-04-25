Суддя поскаржилася на співробітників СБУ, які підбурювали обвинувачену до давання хабара судді

Неприємний інцидент зафіксовано у Івано-Франківській області.

Будівля Надвірнянського районного суду, джерело фото: Facebook-сторінка суду

Черговий не зовсім приємний для судової влади інцидент стався у квітні у Івано-Франківській області.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області Олена Максименко, вона є головуючою у кримінальній справі за обвинуваченням місцевої мешканки Н. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Днями, коли після закінчення робочого дня Олена Максименко вже виходила з будівлі суду, до неї підійшла громадянка Н., яка розповіла судді про погрози з боку співробітників СБУ.

За словами Н., представники СБУ погрожували та залякували її, навіть приїжджаючи до неї додому, з метою схиляння Н. до спроби надання хабара Олені Максименко.

У зв’язку з цим Олена Максименко зазначила, що має місце втручання в професійну діяльність судді, а також виникла загроза незалежності судової влади.

Тепер, розібратися, що саме сталося в Івано-Франківській області та чи дійсно відбулося посягання на незалежність судової влади, необхідно Вищій раді правосуддя.

Нагадаємо, що спроби різних правоохоронних органів спровокувати суддів на отримання неправомірної вигоди, періодично фіксуються в Україні.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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