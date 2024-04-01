Працівник апарату суду запропонував судді «обговорити» справу, але суддя запідозрила провокацію

Неприємний інцидент зафіксовано в Харківський області.

Джерело фото — Харківський районний суд

Не зовсім приємний для судової влади інцидент стався у березні в Харківській області.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя в. о. голови Харківського районного суду Харківської області Олена Пілюгіна, 14 березня вона мала розмову по службових питаннях із працівником апарату Харківського райсуду.

Аж раптом під час розмови з суддею працівник апарату суду повідомив, що його особисто «цікавить» одна справа, яка раніше перебувала у провадженні Олени Пілюгіної, але наразі перебуває в провадженні іншого судді.

Втім, суддя одразу ж вирішила припинити розмову з працівником апарату, оскільки запідозрила провокацію, щоб спонукати суддю на вчинення неправомірних дій.

«Докази спілкування у мене відсутні, бо я не очікувала від співробітника суду таких дій», - повідомила Олена Пілюгіна у ВРП, зазначивши, що вона не виключає, що працівник апарату суду здійснював технічну фіксацію розмови з суддею.

Відтак, тепер розбиратися в ситуації буде Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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