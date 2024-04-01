На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації через «трьох неофіційних дітей»: як його покарав суд

Чоловік категорично відмовився від мобілізації: свої дії він пояснив тим, що хворий та «має трьох дітей, які офіційно на нього не зареєстровані».

Фото: tsn.uа

На Львівщині суд покарав чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. Свої дій він пояснив тим, що хворий та «має трьох неофіційних дітей».

На суді військовозобов’язаний провину визнав і розкаявся. Про це йдеться у вироку Самбірського районного суду (справа № 452/173/24).

Так, в листопаді 2023 року військово-лікарська комісія визнала жителя Львівщини придатним до військової служби.

Йому вручили бойову повістку, за якою в грудні чоловік мав з’явитися до ТЦК для відправлення в частину. Проте той ухилився від мобілізації.

На суді обвинувачений це визнав, назвавши причини. Зокрема, стверджував, нібито має проблеми із зором, а ще на його утриманні перебуває «троє незареєстрованих дітей від колишньої співмешканки».

Крім цього, чоловік казав, що тепер у нього нова жінка, яка сама виховує трьох дітей. Він зізнався, що планує одружитися з нею, щоб мати відстрочку від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до трьох років іспитового терміну. Цей вирок обвинувачений житель Львівщини ще може оскаржити в апеляційному суді.

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