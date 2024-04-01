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Уряд заборонив виселяти внутрішніх переселенців із житла для тимчасового проживання

15:11, 1 квітня 2024
На ВПО, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання.
Уряд заборонив виселяти внутрішніх переселенців із житла для тимчасового проживання
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що Кабінет Міністрів врегулював питання щодо недопущення виселення вразливих категорій ВПО із житла для тимчасового проживання, передає Урядовий портал.

 Зазначається, що 29 березня уряд вніс зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою КМУ від 29 квітня 2022 року № 495.

Документ має на меті надати окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

Таким чином, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене абзацом восьмим частини 1 статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

У Мінреінтеграції додають, що такі зміни спрямовані на посилення гарантій правового та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Раніше Кабмін уточнив перелік категорій ВПО, які отримуватимуть допомогу на проживання.

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