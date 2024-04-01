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За $9 000 обіцяла переправити ухилянта за кордон: викрили прикордонницю

19:48, 1 квітня 2024
Прикордонниця обіцяла доправить «групу» автомобілем до кордону з Молдовою або з Польщею, і посприяє в самому перетині кордону.
За $9 000 обіцяла переправити ухилянта за кордон: викрили прикордонницю
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Державне бюро розслідувань повідомило, що у співпраці з Держприкордонслужбою затримали на Львівщині прикордонницю, яка обіцяла за гроші переправити через кордон чоловіка призовного віку. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Встановлено, що до службовиці за порадою звернувся громадянин України, який постійно мешкає та працює на території Польщі, але нещодавно повернувся до України навідати родичів. Чоловік хотів дізнатися, як законно можна потрапити назад до Польщі, оскільки не подумав про це заздалегідь.

Жінка повідомила, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за 9 000 доларів США вона зможе «допомогти» організувати його переправлення.

Також вона запропонувала чоловікові підшукати ще 3-4 особи, які б хотіли разом з ним потрапити до Європи. Прикордонниця запевнила, що доправить «групу» автомобілем до кордону з Молдовою або з Польщею, і посприяє в самому перетині кордону.

Посадовиця призначила зустріч для передачі грошей у приміщенні агенції нерухомості. Після отримання 9 тис. доларів США фігурантку затримали правоохоронці. Кошти вилучені.

Військовослужбовиці повідомлено про підозру у незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід – заставу у 60,5 тис. грн та відсторонив від виконання обов’язків.

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