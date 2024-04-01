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За $9 000 обещала переправить уклониста за границу: разоблачили пограничника

19:48, 1 апреля 2024
Пограничник обещала доставить «группу» автомобилем в границу с Молдовой или с Польшей, и поспособствует в самом пересечении границы.
За $9 000 обещала переправить уклониста за границу: разоблачили пограничника
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Государственное бюро расследований сообщило, что в сотрудничестве с Госпогранслужбой задержали на Львовщине пограничника, которая обещала за деньги переправить через границу мужчину призывного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что к служащей за советом обратился гражданин Украины, постоянно проживающий и работающий на территории Польши, но недавно вернувшийся в Украину навестить родственников. Человек хотел узнать, как законно можно попасть обратно в Польшу, поскольку не подумал об этом заранее.

Женщина сообщила, что законно уехать из Украины ему уже не удастся, однако за 9 000 долларов США она сможет помочь организовать его переправку.

Также она предложила мужчине подыскать еще 3-4 человека, которые хотели бы вместе с ним попасть в Европу. Пограничник заверила, что доставит «группу» автомобилем в границу с Молдовой или с Польшей, и поспособствует в самом пересечении границы.

Чиновница назначила встречу для передачи денег в помещении агентства недвижимости. После получения 9 тыс. долларов США фигурантку задержали правоохранители. Средства изъяты.

Военнослужащией сообщили о подозрении в незаконной переправке лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения – залог в 60,5 тыс. грн и отстранил от исполнения обязанностей.

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