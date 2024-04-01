В Киеве задержан работник ТЦК, который за взятку обещал отсрочку

За 300 долларов подозреваемый обещал поставить мужчину на военный учет и предоставить ему отсрочку.

В Киеве задержан работник одного из отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки во время получения взятки. Об этом сообщает Оперативное командование «Север».

Отмечается, что за неправомерную выгоду в размере 300 долларов подозреваемый обещал поставить на военный учет и предоставить отсрочку от призыва жителю Днепра, который планировал переехать в столицу и устроиться на предприятие.

Установлено, что к работнику ТЦК СП обратился представитель одного из столичных предприятий с просьбой поставить будущего работника на военный учет. Сам мужчина жил в Днепре и должен был приехать в столицу, а чтобы официально трудоустроиться ему нужно состоять на военном учете.

Сотрудник ТЦК заверил собеседника о том, что его рабочего сразу мобилизуют на военную службу, однако предложил предоставить ему 300 долларов США, чтобы он повлиял на свое руководство, чтобы предоставить днепрянину отсрочку. В ходе следственных действий правоохранители задокументировали преступное предложение служащего и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

«Оперативное командование «Север» всесторонне будет способствовать проведению расследования с целью очищения структуры территориальных центров от коррупционеров», — добавили в ведомстве.

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