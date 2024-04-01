Синоптики предупреждают о сильном ветре 2 апреля

Ожидаются порывы ветра до 20 м/с, а на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

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В Украине во вторник, 2 апреля, ожидаются порывы ветра до 20 м/с, а на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.

2 апреля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. І уровень опасности желтый», - сообщили синоптики.

Ранее мы писали, что Украинский гидрометеорологический центр сообщил о том, что пыль из Сахары пришла в Украину.

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