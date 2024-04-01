Украинцы, владеющие квартирами более 20 лет, рискуют потерять жилье: что нужно сделать

Украинцы, владеющие недвижимостью, собственность на которую приобрели до 2013 года, должны внести сведения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Если они этого не сделают, могут потерять свое имущество. Об этом сообщается в департаменте административных услуг Львовского городского совета.
«Дело в том, что до 2013 года регистрация права собственности на имущество проводилась в реестре прав собственности на недвижимое имущество, который сейчас является архивной составной частью Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Регистрация права собственности на квартиры, жилые дома, нежилые помещения и другое недвижимое имущество, проводилась в Бюро технической инвентаризации, с выдачей об этом документов (выписок) или проставлением соответствующих штампов (отметок) в самом документе.
Права выданы ранее, например в 80-90 годах без использования нотариальных бланков на обычной бумаге и не зарегистрированы в БТИ (т.е. нет никаких штампов, отметок БТИ или Выдержки из БТИ), то такое право не зарегистрировано должным образом и такое имущество обязательно на сегодняшний день нужно зарегистрировать в Государственном реестре вещных прав, потому что права собственности, как такового, не возникло.
Если документы содержат одну из следующих отметок: штамп БТИ или отметку БТИ, есть ли выписка из реестра БТИ, тогда документы считаются должным образом оформлены, а право собственности зарегистрировано до 2013 года в старом реестре прав собственности на недвижимое имущество и соответственно, государство признает право собственности на такое имущество. Такие документы действительны, но в случае отчуждения объекта недвижимости или продажи, вся информация о такой регистрации должна быть перенесена (внесена) в Государственный реестр прав, для синхронизации баз данных», - отмечают специалисты.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество — официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения вещных прав на недвижимое имущество, путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Как внести данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество
Для этого следует выполнить следующие действия:
Специалисты также обращают внимание, что административный сбор за процедуру повторной регистрации собственности не придется платить, ведь фактически право собственности возникло еще до 2013 года.
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