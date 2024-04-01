Українці, які володіють квартирами понад 20 років, ризикують втратити житло: що потрібно зробити

Якщо ви володієте нерухомим майном, власність на яке набули до 2013 року, слід внести відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Українці, які володіють нерухомістю, власність на яку набули до 2013 року, мають внести відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо вони цього не зроблять, то можуть втратити своє майно. Про це повідомляють в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради.

«Справа в тому, що до 2013 року реєстрація права власності на майно проводилася в реєстрі прав власності на нерухоме майно, який зараз є архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Реєстрацію права власності на квартири, житлові будинки, нежитлові приміщення та інше нерухоме майно, проводилася у Бюро технічної інвентаризації, із видачею про це документів (витягів) або проставленням відповідних штампів (відміток) на самому документі.

Права видані раніше, наприклад в 80−90 роках без використання нотаріальних бланків на звичайному папері та не зареєстровані у БТІ (тобто немає жодних штампів, відміток БТІ, або Витягу з БТІ), то таке право не зареєстроване належним чином і таке майно обов’язково на сьогодні потрібно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав, тому що права власності, як такого, не виникло.

Якщо документи містять одну з наступних відміток: штамп БТІ або відмітку БТІ, чи є витяг з реєстру БТІ, тоді документи вважаються належним чином оформлені, а право власності зареєстроване до 2013 року в старому реєстрі прав власності на нерухоме майно і відповідно, держава визнає право власності на таке майно. Такі документи є дійсними, але у випадку відчуження об'єкта нерухомості або продажу, вся інформація про таку реєстрацію повинна бути перенесена (внесена) до Державного реєстру прав, для синхронізації баз даних», - зазначають фахівці.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно — офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як внести дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Для цього слід виконати такі дії:

підготувати необхідний перелік документів;

звернутись з пакетом документів до Центру надання адміністративних послуг або нотаріуса;

отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Фахівці також звертають увагу, що адміністративний збір за процедуру повторної реєстрації власності платити не доведеться, адже фактично право власності виникло ще до 2013 року.

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