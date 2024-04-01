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У Швейцарії батько школяра приїхав на заняття на БМП з кулеметом: навіщо він це зробив

15:26, 1 квітня 2024
Бойова машина піхоти Piranha заїхала на територію школи у місті Цуг.
У Швейцарії батько школяра приїхав на заняття на БМП з кулеметом: навіщо він це зробив
Фото: zugerzeitung.ch
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У швейцарському місті Цуг у двір однієї зі шкіл заїхала колісна бойова машина піхоти Piranha, повідомляє Zuger Zeitung.

За кермом машини був полковник швейцарської армії у відставці, батько одного із школярів Даніель Грубер.

У швейцарській армії повідомили, що командування справді надало військову техніку Груберу. Директор школи Домінік Ленер пояснив, що Грубер хотів розповісти 12-річним дітям про свою роботу в армії, а для наочності вирішив показати їм військову машину. Він додав: «Такі дії пожвавлюють нашу школу».

При цьому місцеві ЗМІ пишуть, дітей не лише пускали всередину гарматної вежі, а й тримали в руках кулемет.

Фото: 20min.ch

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