Практика судів
  1. Суспільство

Голосування за склад Нацжурі на «Євробачення-2024» закінчилось – коли оголосять результати

18:41, 1 квітня 2024
Голосування тривало з 25 березня до 1 квітня.
Голосування за склад Нацжурі на «Євробачення-2024» закінчилось – коли оголосять результати
Джерело фото: ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Опитування за склад національного журі на «Євробачення-2024» завершилося. Результати оголосять 11 травня, у день гранд-фіналу «Євробачення-2024» в Мальме.

Про це пише українське представництво «Євробачення».

В опитуванні, яке проходило в застосунку Дія, взяли участь понад 235 тисяч українців.

Пʼятірці кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, буде запропоновано підписати зобовʼязання члена Нацжурі України на «Євробаченні». Головою журі автоматично стане кандидат або кандидатка з найбільшою підтримкою під час опитування.

Голосування у застосунку «Дія» тривало з 25 березня до 1 квітня до 10:00.

Серед кандидатів на члени національного журі «Євробачення-2024» з України: FIЇNKA, Олексій Бондаренко, Олександр Варениця, Ірина Горова, Олена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Костянтин Томільченко, Олена Тополя (Alyosha) і Євген Тріплов.

Як ми писали, Україну на «Євробаченні» представлять Alyona Alyona & Jerry Heil.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують заборонити арештовувати нерухоме майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача

Автори законопроекту вказують, що мають місце зловживання правоохоронними органами арештом майна добросовісних набувачів.

Вибори нового голови ВККС 1 квітня не відбулися: відома причина

Поки що немає претендентів на посаду голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Працівник апарату суду запропонував судді «обговорити» справу, але суддя запідозрила провокацію

Неприємний інцидент зафіксовано в Харківський області.

Ключове питання зараз в Європі – навіщо виділяти зброю, якщо Україна не може мобілізувати людей – Ярослав Юрчишин

За словами голови Комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, ключове питання зараз, яке дуже часто виникає в Європі – чому вони повинні виділяти зброю, якщо Україна не може мобілізувати людей, і це проблема.

Верховний Суд визначив юрисдикцію спору про оскарження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та дозволу на будівництво

Суди першої та апеляційної інстанцій закрили провадження, бо вважали, що вимоги про скасування МУО забудови земельної ділянки, дозволу на виконання будівельних робіт є похідними і можуть бути розглянуті цивільним судом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва