Голосування за склад Нацжурі на «Євробачення-2024» закінчилось – коли оголосять результати

Голосування тривало з 25 березня до 1 квітня.

Джерело фото: ЗМІ

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Опитування за склад національного журі на «Євробачення-2024» завершилося. Результати оголосять 11 травня, у день гранд-фіналу «Євробачення-2024» в Мальме.

Про це пише українське представництво «Євробачення».

В опитуванні, яке проходило в застосунку Дія, взяли участь понад 235 тисяч українців.

Пʼятірці кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, буде запропоновано підписати зобовʼязання члена Нацжурі України на «Євробаченні». Головою журі автоматично стане кандидат або кандидатка з найбільшою підтримкою під час опитування.

Голосування у застосунку «Дія» тривало з 25 березня до 1 квітня до 10:00.

Серед кандидатів на члени національного журі «Євробачення-2024» з України: FIЇNKA, Олексій Бондаренко, Олександр Варениця, Ірина Горова, Олена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Костянтин Томільченко, Олена Тополя (Alyosha) і Євген Тріплов.

Як ми писали, Україну на «Євробаченні» представлять Alyona Alyona & Jerry Heil.

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