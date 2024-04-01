Голосование за состав Нацжюри на «Евровидение-2024» закончилось – когда объявят результаты

Голосование длилось с 25 марта по 1 апреля.

Источник фото: СМИ

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Опрос за состав национального жюри на «Евровидение-2024» завершился. Результаты объявят 11 мая в день гранд-финала «Евровидение-2024» в Мальме.

Об этом пишет украинское представительство «Евровидения».

В опросе, который проходил в приложении Дія, приняли участие более 235 тысяч украинцев.

Пятерке кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов, будет предложено подписать обязательство члена Нацжуры Украины на «Евровидении». Главой жюри автоматически станет кандидат или кандидатка с наибольшей поддержкой во время опроса.

Голосование в приложении Дія длилось с 25 марта по 1 апреля до 10:00.

Среди кандидатов на члены национального жюри «Евровидения-2024» из Украины: FIЇNKA, Алексей Бондаренко, Александр Вареница, Ирина Горовая, Елена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Константин Томильченко, Елена Тополя (Alyosha) и Евгений Триплов.

Как мы писали, Украину на «Евровидении» представят Alyona Alyona & Jerry Heil.

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