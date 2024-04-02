Когда применяется административный арест имущества налогоплательщика: объяснение ГНС

Арест может быть наложен ГНС на любое имущество налогоплательщика, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законом, и средств на счете налогоплательщика.

Государственная налоговая служба в Харьковской области разъяснила, когда применяется административный арест имущества налогоплательщика.

Так, согласно ст. 94 НКУ административный арест имущества налогоплательщика является исключительным способом обеспечения исполнения налогоплательщиком его обязанностей, определенных законом.

Арест имущества может быть применен, если выясняется одно из следующих обстоятельств:

налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;

физическое лицо, имеющее налоговый долг, уезжает за границу;

налогоплательщик отказывается от проведения документальной или фактической проверки при наличии законных оснований для ее проведения или от допуска должностных лиц контролирующего органа;

отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление хозяйственной деятельности, а также при отсутствии регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, кроме случаев, определенных законодательством;

отсутствует регистрация лица как налогоплательщика в контролирующем органе, если такая регистрация является обязательной в соответствии с НКУ, или когда налогоплательщик, получивший налоговое уведомление или имеющий налоговый долг, совершает действия по переводу имущества за пределы Украины, его сокрытию или передаче другим лицам ;

налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния хранения имущества, находящегося в налоговом залоге;

налогоплательщик не допускает налогового управляющего к составлению акта описания имущества, передаваемого в налоговый залог;

налогоплательщик (его должностные лица или лица, осуществляющие наличные расчеты и/или осуществляющие деятельность, подлежащую лицензированию) отказывается от проведения в соответствии с требованиями НКУ инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств (снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег) .

нерезидент начинает и/или осуществляет хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины без взятия на налоговый учет, что подтверждается актом проверки.

Арест имущества заключается в запрете налогоплательщику совершать в отношении своего имущества, подлежащего аресту, действия, указанные в п. 94.5 НКУ (п. 94.3 НКУ).

Арест может быть наложен контролирующим органом на любое имущество налогоплательщика, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законом, и средств на счете налогоплательщика (п. 94.4 НКУ).

Согласно п. 94.5 НКУ, арест имущества может быть полным или условным.

Арест на имущество может быть наложен решением руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, обоснованность которого в течение 96 часов должна быть проверена судом (п. 94.10 НКУ).

Решение руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа по аресту имущества может быть обжаловано налогоплательщиком в административном или судебном порядке.

Во всех случаях, когда контролирующий орган высшего уровня или суд отменяет решение об аресте имущества, контролирующий орган высшего уровня проводит служебное расследование по мотивам принятия руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа решения об аресте имущества и принимает решение о привлечении виновных к ответственности соответственно в закон (п. 94.11 НКУ).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.