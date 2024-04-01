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«Гаванский синдром»: СМИ узнали о причастности рф к таинственной болезни западных дипломатов

16:00, 1 апреля 2024
Журналисты представили расследование новых доказательств причастности российской военной разведки игру к возникновению так называемого «гаванского синдрома».
«Гаванский синдром»: СМИ узнали о причастности рф к таинственной болезни западных дипломатов
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К распространению среди американских дипломатов, чиновников и разведчиков случаев так называемого гаванского синдрома, который уже десять лет приводит к потере концентрации и сильным мигреням, может быть причастно российское гру. Об этом свидетельствует совместное расследование изданий The Insider, Der Spiegel и CBS 60 Minutes, пишет BBC.

Журналисты обнаружили, что время и место атак совпадают с поездками представителей гру из воинской части 29155 в разные страны мира — в ЕС, Китай, Грузию и другие регионы.

Так, по данным расследователей, в ноябре 2014 жертвой "гаванского синдрома" стал сотрудник американского консульства во Франкфурте.

Также в 2017 году в Китае отмечены странные инциденты с сотрудниками американских консульств. У одного из сотрудников консульства в Шанхае, ответственного за хранение секретной информации, врачи зафиксировали "неизвестное влияние окружающей среды, повлекшее черепно-мозговую травму". 

Также несколько жертв было Гуанчжоу, они жаловались на головокружение, затуманенное сознание, головные боли, потери кратковременной памяти, бессонницу и тошноту. В результате Госдепу США пришлось эвакуировать из Гуанчжоу более десяти сотрудников. В Пекине в 2017 году также были подобные инциденты.

Кроме того, говорится в исследовании, похожий случай произошел с супругой американского дипломата в 2021 году в Тбилиси. При этом, как выяснили журналисты, по странному совпадению в этот момент в Грузии находились сотрудники гру из подразделения 29155. Также расследователи рассказывают о возможных инцидентах в 2021 году в Белграде и Ханое.

При этом по крайней мере две жертвы видели сторудников гру перед атакой или сразу после нее и опознали их по фотографии. Так, дипломат во Франкфурте опознал в одном из вероятных нападающих предполагаемого сотрудника гру Егора Гордиенко. А супруга американского дипломата в Тбилиси незадолго до нападения заметила из окна своего дома мужчину, в котором узнала Альберта Аверьянова – сына командира подразделения 29155 Андрея Аверьянова.

В руки журналистов также попал документ, подтверждающий исследования одним из ключевых участников группы 29155 Иваном Терентьевым "потенциальных возможностей нелетального акустического оружия при военных (боевых) действиях в городе".

"Зачем Кремлю могли понадобиться такие атаки, неизвестно, но из разговоров с дипломатами ясно, что эта стратегия возымела свой эффект: многие сотрудники не хотят работать по российскому направлению, понимая, что могут стать инвалидами и при этом даже не получить должной помощи ― ведь многие из пострадавших сталкивались с тем, что их жалобы списывали на психическое расстройство", - отмечается в расследовании.

Хотя прямых улик в пользу причастности российской военной разведки к использованию "акустического оружия" нет, теперь "американские власти могут переосмыслить свое отношение к "гаванскому синдрому" и начать полноценное расследование инцидентов", заключают авторы расследования.

"Гаванский синдром" - это термин, который обычно используется для описания необъяснимых физических симптомов, которые появились у дипломатов и сотрудников посольств США и Канады в Гаване, Куба, начиная с конца 2016 года.

Симптомы включали в себя головные боли, головокружение, потерю слуха, нарушения зрения, проблемы с сосредоточением и координацией движений.

Были предложены несколько версий объяснения, включая нападение с помощью акустических или микроволновых устройств, отравление какими-либо химическими веществами или даже массовую истерию.

Однако до сих пор не удалось установить однозначную причину или объяснение этих странных симптомов. 

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