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«Гаванський синдром»: ЗМІ дізналися про причетність рф до таємничої хвороби західних дипломатів

16:00, 1 квітня 2024
Журналісти представили розслідування щодо нових доказів причетності російської військової розвідки гру до виникнення так званого «гаванського синдрому».
«Гаванський синдром»: ЗМІ дізналися про причетність рф до таємничої хвороби західних дипломатів
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До поширення серед американських дипломатів, урядовців і розвідників випадків так званого гаванського синдрому, який уже десять років призводить до втрати концентрації та сильних мігреней, може бути причетне російське гру. Про це свідчить спільне розслідування видань The Insider, Der Spiegel і CBS 60 Minutes, пише BBC.

Журналісти виявили, що час і місце атак збігаються з поїздками представників гру з військової частини 29155 у різні країни світу — в ЄС, Китай, Грузію та інші регіони.

Так, за даними розслідувачів, у листопаді 2014 року жертвою "гаванського синдрому" став співробітник американського консульства у Франкфурті.

Також у 2017 році в Китаї зафіксовано дивні інциденти зі співробітниками американських консульств. В одного зі співробітників консульства в Шанхаї, відповідального за зберігання секретної інформації, лікарі зафіксували "невідомий вплив довкілля, який призвів до черепно-мозкової травми".

Також кілька жертв були в Гуанчжоу, вони скаржилися на запаморочення, затуманену свідомість, головні болі, втрату короткочасної пам'яті, безсоння і нудоту.

У результаті Держдепу США довелося евакуювати з Гуанчжоу понад десять співробітників. У Пекіні в 2017 році також були подібні інциденти.

Крім того, ідеться в дослідженні, схожий випадок стався з дружиною американського дипломата 2021 року в Тбілісі. Водночас, як з'ясували журналісти, за дивним збігом у цей момент у Грузії перебували співробітники гру з підрозділу 29155. Також розслідувачі розповідають про можливі інциденти 2021 року в Белграді та Ханої.

Водночас принаймні дві жертви бачили співробітників гру перед атакою або відразу після неї й упізнали їх за фотографією. Так, дипломат у Франкфурті впізнав в одному з імовірних нападників імовірного співробітника гру Єгора Гордієнка. А дружина американського дипломата в Тбілісі незадовго до нападу помітила з вікна свого будинку чоловіка, в якому впізнала Альберта Авер'янова - сина командира підрозділу 29155 Андрія Авер'янова.

Також до рук журналістів потрапив документ, що підтверджує дослідження одним із ключових учасників групи 29155 Іваном Терентьєвим "потенційних можливостей нелетальної акустичної зброї під час військових (бойових) дій у місті".

"Навіщо Кремлю могли знадобитися такі атаки, невідомо, але з розмов із дипломатами зрозуміло, що ця стратегія дала свій ефект: багато співробітників не хочуть працювати за російським напрямком, розуміючи, що можуть стати інвалідами і водночас навіть не отримати належної допомоги, - адже багато хто з постраждалих стикався з тим, що їхні скарги списували на психічний розлад", - наголошується в розслідуванні.

Хоча прямих доказів на користь причетності російської військової розвідки до використання "акустичної зброї" немає, тепер "американська влада може переосмислити своє ставлення до "гаванського синдрому" і почати повноцінне розслідування інцидентів", підсумовують автори розслідування.

"Гаванський синдром" - це термін, який зазвичай використовується для опису незрозумілих фізичних симптомів, що з'явилися у дипломатів і співробітників посольств США і Канади в Гавані, Куба, починаючи з кінця 2016 року. Симптоми охоплювали головні болі, запаморочення, втрату слуху, порушення зору, проблеми із зосередженням і координацією рухів.

Було запропоновано кілька версій пояснення, включно з нападом за допомогою акустичних або мікрохвильових пристроїв, отруєнням будь-якими хімічними речовинами або навіть масовою істерією. Однак дотепер не вдалося встановити однозначну причину або пояснення цих дивних симптомів.

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