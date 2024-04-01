Окупанти мають багато авіабомб вагою 1500 кг, які можуть повністю зруйнувати 9-поверховий будинок, — Повітряні сили

Цим озброєнням росіяни намагаються виснажити українську протиповітряну оборону.

У російських окупантів є велика кількість керованих авіаційних бомб вагою 1500 кг. Цим озброєнням рашисти намагаються виснажити українську протиповітряну оборону. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Таких бомб у росії багато. Вони намагаються виснажити нашу систему ППО. Основне наше завдання - боротися безпосередньо з носіями, а це саме літаки Су-34 та Су-33», - наголосив він.

За його словами, така бомба може повністю зруйнувати дев'ятиповерховий панельний будинок чи стару «хрущовку». Євлаш наголосив, що для знищення таких літаків потрібна оперативна та тактична майстерність і вміле застосування відповідних комплексів.

«Найголовніше - потрібно більше західних систем. У цьому питанні ми покладаємося на наших партнерів», - наголосив представник ЗСУ.

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