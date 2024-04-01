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Telegram запустив монетизацію каналів, але не для всіх

13:51, 1 квітня 2024
Для роботи програми монетизації месенджер запустив рекламні оголошення, які можна сплатити за допомогою Toncoin.
Telegram запустив монетизацію каналів, але не для всіх
Фото: Depositphotos
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Telegram презентував систему монетизації. Тепер власники Telegram-каналів можуть отримувати 50% доходу від реклами, що показується в їхніх каналах.Однак є низка країн, де ця можливість поки що недоступна. Про це йдеться у блозі месенджера. 

В адміністрації месенджера кажуть, що винагороду за програмою монетизації можна вивести без комісії, а також використовувати для оплати рекламних оголошень у Telegram, колекційних адрес або розіграшів передплат Premium.

Виведення винагород протягом найближчих тижнів стане доступним власникам каналів на платформі Fragment.

У Telegram повідомили, що підтримали новий тип рекламних оголошень, які можна сплатити за допомогою Toncoin – криптовалюти на базі блокчейну TON. Їх можна буде розміщувати у певних каналах на вибір і таким чином повністю контролювати контекст, де будуть показані оголошення.

Для користувачів низки країн рекламні оголошення на базі TON поки не відображаються, це Україна, Палестина, Ізраїль та рф, повідомили в адміністрації месенджера.

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