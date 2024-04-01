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Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною

15:08, 1 квітня 2024
Через Ягодин та Рава-Руська польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі.
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною
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У понеділок, 1 квітня, польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною – Ягодин та Рава-Руська. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Укрінформу.

«Через Ягодин та Рава-Руська польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. На цих напрямках останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України», – зазначив він.

За словами Демченко, через Ягодин пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу – вчора їх було 70. А станом на ранок на двох заблокованих напрямках в чергах на території Польщі перебуває 500 вантажівок – по 250 навпроти кожного. Легкові автівки і автобуси не блокуються.

Разом з тим відбувається вільний рух вантажівок у пунктах пропуску Краківець, Шегині і Устилуг. Черги на території Польщі ще зберігаються на напрямку Краківця – 950 вантажівок, Шегині – 600. Однак при поточній інтенсивності руху водіям не доводиться тижнями стояти в чергах.

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