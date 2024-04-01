Через Ягодин и Рава-Руська польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши.

В понедельник, 1 апреля, польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в двух пунктах пропуска на границе с Украиной – Ягодин и Рава-Руська. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

«Через Ягодин и Рава-Руська польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши. В этих направлениях последний период фиксируются нулевые показатели пересечения границы грузовиками на выезд из Украины», – отметил он.

По словам Демченко, через Ягодин пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки – вчера их было 70. А по состоянию на утро на двух заблокированных направлениях в очередях на территории Польши находится 500 грузовиков – по 250 напротив каждого. Легковые автомобили и автобусы не блокируются.

Вместе с тем, происходит свободное движение грузовиков в пунктах пропуска Краковец, Шегини и Устилуг. Очереди на территории Польши еще сохраняются на направлении Краковца – 950 грузовиков, Шегини – 600. Однако при текущей интенсивности движения водителям не приходится неделями стоять в очередях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.