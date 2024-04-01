Судьи КСУ рассказали о гарантировании прав и свобод лица по решению ЕСПЧ в контексте решения Конституционного Суда – видео

В лекции судьи подробно рассказали о содержании решения, а также к какому выводу пришел КСУ, рассматривая это дело.

Судьи Конституционного Суда Украины Галина Юровская и Олег Первомайский рассказали о гарантировании прав и свобод лица по решению ЕСПЧ в контексте Решения КСУ от 14 февраля 2024 года.

Конституционный Суд Украины в феврале этого года принял решение №1-р(II)/2024 по конституционной жалобе Частного предприятия «Генеральный строительный менеджмент». Предприятие оспаривало в Конституционном Суде предписания статьи 321 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которыми установлен срок обращения в суд с заявлением о пересмотре судебного решения по новообнаруженным или исключительным обстоятельствам (не позднее десяти лет), что не подлежит возобновлению.

Судьи сконцентрировали внимание на ключевых аспектах этого решения. В частности, проинформировали о сути дела, предмете конституционного контроля, аналогичных предписаниях в других кодексах Украины, юридических позициях Конституционного Суда Украины, которые он сформулировал в этом решении, которые являются значимыми для этого дела. Также судьи рассказали об отдельных позициях Европейского суда по правам человека и международных институций, которые Суд учел, принимая это решение.

Отмечалось и на том, что важным является ввести в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины и других кодексах эффективное и действенное нормирование отношений по пересмотру судебных решений в связи с принятием Европейским судом по правам человека решения, в котором установлено нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод В 1950 году.

В лекции судьи подробно рассказали о содержании решения, а также к какому выводу пришел КСУ, рассматривая это дело.

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