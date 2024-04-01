Практика судов
  1. Суд инфо

Судьи КСУ рассказали о гарантировании прав и свобод лица по решению ЕСПЧ в контексте решения Конституционного Суда – видео

13:55, 1 апреля 2024
В лекции судьи подробно рассказали о содержании решения, а также к какому выводу пришел КСУ, рассматривая это дело.
Судьи КСУ рассказали о гарантировании прав и свобод лица по решению ЕСПЧ в контексте решения Конституционного Суда – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судьи Конституционного Суда Украины Галина Юровская и Олег Первомайский рассказали о гарантировании прав и свобод лица по решению ЕСПЧ в контексте Решения КСУ от 14 февраля 2024 года.

Конституционный Суд Украины в феврале этого года принял решение №1-р(II)/2024 по конституционной жалобе Частного предприятия «Генеральный строительный менеджмент». Предприятие оспаривало в Конституционном Суде предписания статьи 321 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которыми установлен срок обращения в суд с заявлением о пересмотре судебного решения по новообнаруженным или исключительным обстоятельствам (не позднее десяти лет), что не подлежит возобновлению.

Судьи сконцентрировали внимание на ключевых аспектах этого решения. В частности, проинформировали о сути дела, предмете конституционного контроля, аналогичных предписаниях в других кодексах Украины, юридических позициях Конституционного Суда Украины, которые он сформулировал в этом решении, которые являются значимыми для этого дела. Также судьи рассказали об отдельных позициях Европейского суда по правам человека и международных институций, которые Суд учел, принимая это решение.

Отмечалось и на том, что важным является ввести в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины и других кодексах эффективное и действенное нормирование отношений по пересмотру судебных решений в связи с принятием Европейским судом по правам человека решения, в котором установлено нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод В 1950 году.

В лекции судьи подробно рассказали о содержании решения, а также к какому выводу пришел КСУ, рассматривая это дело.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ключевой вопрос сейчас в Европе – зачем выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей – Ярослав Юрчишин

По словам председателя Комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина, ключевой вопрос сейчас, который очень часто возникает в Европе – почему они должны выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей, и это проблема.

Верховный Суд определил юрисдикцию спора об обжаловании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка и разрешения на строительство

Суды первой и апелляционной инстанций закрыли производство, поскольку считали, что требования об отмене ГУО застройки земельного участка, разрешения на выполнение строительных работ являются производными и могут быть рассмотрены гражданским судом.

Кабмин утвердил Порядок официального перевода международных договоров с международными финансовыми организациями на украинский язык

Министерство или другой центральный орган исполнительной власти, ответственный за заключение двустороннего международного договора Украины с международной финансовой организацией, осуществляет предварительный перевод текста и направляет в МИД.

Кабмин принял новый Порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов

Правительство отменило предыдущую редакцию Порядка ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов.

Судьи Верховного Суда смогут единолично рассматривать заявления о проведении заседания в режиме видеоконференции

В парламенте зарегистрирован законопроект об упрощении участия в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва