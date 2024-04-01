Судді КСУ розповіли про гарантування прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ у контексті рішення Конституційного Суду – відео

У лекції судді детально розповіли про зміст рішення, а також якого висновку дійшов КСУ, розглядаючи цю справу.

Судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Олег Первомайський розповіли про гарантування прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ у контексті Рішення КСУ від 14 лютого 2024 року.

Конституційний Суд України в лютому цього року ухвалив Рішення № 1-р(ІІ)/2024 за конституційною скаргою Приватного підприємства «Генеральний будівельний менеджмент». Підприємство оспорювало в Конституційному Суді приписи статті 321 Господарського процесуального кодексу України, якими встановлено строк звернення до суду із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами (не пізніше десяти років), що не підлягає поновленню.

Судді зосередили увагу на ключових аспектах цього рішення. Зокрема, поінформували про суть справи, предмет конституційного контролю, аналогічні приписи в інших кодексах України, юридичні позиції Конституційного Суду України, які він сформулював у цьому рішенні, що є значущими для цієї справи. Також судді розповіли про окремі позиції Європейського суду з прав людини та міжнародних інституцій, які Суд урахував, ухвалюючи це рішення.

Наголошувалося й на тому, що важливим є запровадити у Господарському процесуальному кодексі України та в інших кодексах ефективне та дієве внормування відносин щодо перегляду судових рішень у звʼязку з ухваленням Європейським судом із прав людини рішення, у якому встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

У лекції судді детально розповіли про зміст рішення, а також якого висновку дійшов КСУ, розглядаючи цю справу.

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