Telegram запустил монетизацию каналов, но не для всех

Для работы программы монетизации мессенджер запустил рекламные объявления, которые можно оплатить с помощью Toncoin.

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Telegram представил систему монетизации. Теперь владельцы Telegram-каналов могут получать 50% дохода от показываемой в их каналах рекламы. Однако есть ряд стран, где эта возможность пока недоступна. Об этом говорится в блоге мессенджера.

В администрации мессенджера говорят, что вознаграждение по программе монетизации можно вывести без комиссии, а также использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписки Premium.

Выведение вознаграждений в ближайшие недели станет доступным владельцам каналов на платформе Fragment.

В Telegram сообщили, что поддержали новый тип рекламных объявлений, которые можно оплатить с помощью Toncoin – криптовалюты на базе блокчейна TON. Их можно будет размещать в определенных каналах по выбору и таким образом полностью контролировать контекст, где будут показаны объявления.

Для пользователей ряда стран рекламные объявления на базе TON пока не отображаются, это Украина, Палестина, Израиль и рф, сообщили в администрации мессенджера.

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