Оккупанты имеют много авиабомб весом 1500 кг, которые могут полностью разрушить 9-этажный дом, — Воздушные силы

Этим вооружением россияне пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону.

У российских оккупантов есть большое количество управляемых авиационных бомб весом 1500 кг. Этим вооружением рашисты пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«Таких бомб у рф много. Они пытаются истощить нашу систему ПВО. Основная наша задача – бороться непосредственно с носителями, а это именно самолеты Су-34 и Су-33», - подчеркнул он.

По его словам, такая бомба может полностью разрушить девятиэтажное панельное здание или старую «хрущевку». Евлаш подчеркнул, что для уничтожения таких самолетов необходимо оперативное и тактическое мастерство и умелое применение соответствующих комплексов.

«Самое главное – нужно больше западных систем. В этом вопросе мы полагаемся на наших партнеров», - подчеркнул представитель ВСУ.

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